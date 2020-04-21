В Одесском художественном музее выступили против открытия музеев во время карантина

Александр Ройтбурд считает, что решение об открытии нужно оставить на усмотрение музеев.

Директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд выступил против открытия музеев во время карантина.

Соответствующее заявление Ройтбурд опубликовал в Facebook, обращаясь к главе Минздрава Максиму Степанову, который во вторник сообщил, что в рамках послаблений карантина откроют музеи.

"Музейное сообщество просит вас пересмотреть решение об открытии музеев", - сказано в обращении.

Он отметил, что введение карантинных ограничений стало ударом для музеев, но их открытие при сегодняшней ситуации может стать еще большим ударом.

"В каждом зале музея должны находиться смотрители. Все они пожилые люди, как правило, живущие в отдаленных районах городов. Сейчас они на самоизоляции...", - написал Ройтбурд.

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Он считает, что открытие музеев, особенно в больших городах, повлечет расходы на транспорт для таких сотрудников. Эти расходы превысят не только их зарплаты, но и суммы, которые музеи могли бы заработать в условиях ограниченной посещаемости и невозможности проведения лекций, экскурсий, детских программ и других массовых мероприятий.

"Кроме того, не хотелось бы ставить под удар их здоровье. Возможно, для небольших музеев в небольших городах этой проблемы не существует. Но в Киеве, в Одессе, Львове, Днепре музеи к этому не готовы. Я говорил с коллегами из этих городов, и наши позиции полностью совпали", - акцентирует руководитель.

Он подчеркнул, что в целом по стране музеи пока открывать нельзя и выразил надежду на понимание Степанова.

"Думаю, разумнее было бы оставить это на усмотрение музеев. Возможно, некоторые могли бы открыться в ограниченном режиме. В любом случае, это должен решать каждый конкретный музей самостоятельно", - написал Ройтбурд.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав на ближайшем заседании правительства будет инициировать продление карантина до 12 мая.

При этом будет предлагаться смягчить карантинные меры, в частности, открыть для посетителей музеи, библиотеки, но с четким соблюдением карантинных ограничений относительно дистанции, средств индивидуальной защиты, термоскринига на входе в то или иное учреждение.

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