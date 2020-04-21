СБУ разоблачила более 200 распространителей фейков о коронавирусе

Также заблокированы более 2 тыс. интернет-сообществ с общей аудиторией 800 тыс. пользователей.

За период действия карантинных мероприятий сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили 207 интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки о коронавирусе.

Как сообщается на сайте СБУ, также заблокированы более 2 тыс. интернет-сообществ с общей аудиторией 800 тыс. пользователей.

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Информацию о 197 выявленных агитаторах СБУ направила в Нацполицию. Половина нарушителей уже привлечена к административной ответственности за распространение неправдивых слухов, которые могут вызвать панику или нарушения общественного порядка.

Установлено, что 10 из 207 выявленных агитаторов действовали по заданию российских спецслужб. В отношении их СБУ начала уголовные производства за совершение действий, направленных на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственную смену или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины). В частности, такие агитаторы работали в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком.

В Кировоградской области действовала целая сеть антиукраинских агитаторов. Они распространяли в интернете не только фейки о карантине, но и материалы террористического толка и даже вербовали украинцев в террористические организации «Л/ДНР».

Во время санкционированных обысков по месту жительства организатора сети изъята компьютерная техника и средства связи с материалами, которые подтверждают причастность к совершению преступления.

По данному факту следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, организационное или другое содействия созданию или деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

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СБУ устанавливает контакты фигурантов дела со спецслужбами РФ, обстоятельства, распределение ролей и уровень осведомленности всех участников сети с реальной целью этих информационных атак против Украины.

Агитатор на Полтавщине администрировал более 10 сообществ, которые объединяли почти 20 тыс. пользователей. На этих ресурсах он размещал деструктивные публикации о ходе пандемии COVID-19, призывы к сепаратизму и изменению границ территории Украины, искаженные факты о Дне победы над нацизмом. Информацию для своих публикаций агитатор брал с пропагандистских интернет-изданий РФ. Для конспирации злоумышленник выезжал в другую область, откуда «постил» фейковые новости. Средства на поездки он получал от российских кураторов.

Во время обыска по месту жительства у агитатора обнаружили компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.