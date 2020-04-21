Доступ на все кладбища столицы будет ограничен до 6 июня - Кличко

До завершения Пасхальных праздников полицейские будут следить за правопорядком возле культовых сооружений в столице.

Доступ на все столичные кладбища будет ограничен до начала поминальных дней, которые перенесены на 6 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

Также он отметил, что в основном киевляне прислушались к призывам властей и не посещали богослужения на Пасху.

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"По информации столичной полиции, богослужения в Киеве прошли без особых нарушений ограничительных правил. В церквях и возле них не было толп или больших групп людей, как это происходило в некоторых регионах Украины. Полицейские продолжают следить за правопорядком возле культовых сооружений до завершения праздников. Так продлится всю неделю", - подчеркнул Кличко.

Мэр также добавил, что на этой неделе снова состоится дезинфекция помещений Киево-Печерской лавры, территория которой закрыта на карантин, а все служители которой находятся под медецинским наблдением.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 18 апреля ограничили доступ к городским кладбищам.

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