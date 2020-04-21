цей матеріал доступний українською

Доступ на все кладбища столицы будет ограничен до 6 июня - Кличко

14:01, 21 апреля 2020
Общество
134 0
Доступ на все кладбища Киева будет ограничен до 6 июня / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

Также он отметил, что в основном киевляне прислушались к призывам властей и не посещали богослужения на Пасху.

Читайте такжеЗа сутки еще 42 киевлянина заболели COVID-19 (карта)

"По информации столичной полиции, богослужения в Киеве прошли без особых нарушений ограничительных правил. В церквях и возле них не было толп или больших групп людей, как это происходило в некоторых регионах Украины. Полицейские продолжают следить за правопорядком возле культовых сооружений до завершения праздников. Так продлится всю неделю", - подчеркнул Кличко.

Мэр также добавил, что на этой неделе снова состоится дезинфекция помещений Киево-Печерской лавры, территория которой закрыта на карантин, а все служители которой находятся под медецинским наблдением.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 18 апреля ограничили доступ к городским кладбищам.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter