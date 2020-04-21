Кличко ответил, когда могут ослабить карантин в Киеве

Кличко доверяет в этом вопросе опыту своих западных коллег.

Постепенное ослабление ограничений в столице будут внедрять после того, как будет преодолен пик распространения заболевания коронавирусом.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram.

Читайте такжеВ Киеве демонтировали один из "карантинных" блокпостов с проверкой температуры (фото)

Он пояснил, что анализирует действия своих западных коллег, которые ослабляют ограничения «осторожно и медленно» уже после прохождения пика заражений.

По словам мэра, план поэтапного ослабления ограничений разработала и столица. Поскольку бизнес должен работать, и город должен развиваться. Он также утверждает, что нужно «оживлять» экономику.

«Мы должны пройти пик болезни. Его в Украине и городе ожидаем через неделю-две. После этого, исходя из ситуации, будем внедрять постепенное ослабление ограничительных мер», – отметил Кличко.

Как сообщал УНИАН, министерство здравоохранения Украины на ближайшем заседании правительства будет предлагать продлить карантинные мероприятия до 12 мая.