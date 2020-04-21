За март столичные врачи и медперсонал получили доплаты до 17 тысяч гривен за работу с инфицированными COVID-19: Кличко

Врачи Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф за март получат премию в 9,8 тыс. грн, фельдшеры - 5,5 тыс. грн, а санитары - 1,9 тыс. грн.

За март столичные врачи и медицинский персонал, работающий с больными COVID-19, получили доплаты в размере от 11 до 17 тыс. грн.

"Столичные врачи, работающие с пациентами с подозрением на коронавирус и с больными COVID-19, получили доплаты к заработной плате за работу с 13 марта. Город установил им доплаты в размеры девяти должностных окладов. На это Киев из городского бюджета выделил почти 10,8 млн грн. В среднем доплата за март врачам, работающим с больными коронавирусом, составляет 17 тыс. грн, медсестрам - 13 тыс. грн, младшему медперсоналу - 11 тыс. грн", - сказал Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга, передает корреспондент УНИАН.

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По его словам, таким образом, врачи за март получат в среднем от 30 до 50 тыс. грн, медсестры - 25-30 тыс. грн, а младший медицинский персонал - 20-25 тыс. грн.

"Работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а именно - медики выездных бригад и санитары, задействованные в мероприятиях по дезинфекции автомобилей, также получат премию за март. Для этого город дополнительно выделил 12,4 млн грн", - подчеркнул Кличко. В среднем за этот период врачи центра получат премию в 9,8 тыс. грн, фельдшеры - 5,5 тыс. грн, санитары - 1,9 тыс. грн.

Кроме того, Кличко отметил, что департамент здравоохранения КГГА закупает за средства резервного фонда столицы лекарства, применяемые для оказания медицинской помощи больным COVID-19.

Как сообщал ранее УНИАН, за прошедшие сутки еще 42 киевлянина заболели COVID-19, в целом в столице лабораторно подтверждено 892 случая заболевания.

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