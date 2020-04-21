Перекопали грунтовые дороги: на Харьковщине изолировали село, ставшее эпицентром коронавируса

Выезд и въезд в населенный пункт разрешается только по пропускам.

Село Высокополье в Харьковской области, где на сегодня зафиксированы две смерти от коронавируса, изолировали от остальной территории Украины.

Об этом сообщает "Общественное: Харьков".

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Так, вокруг населенного пункта перекопали все грунтовые дороги, по которым местные жители могли уехать из Высокополье.

"Грунтовые дороги перекопаны, чтобы местные не уезжали другими путями, потому что много грунтовых дорог - люди объезжали наш пост - и их перекопали", - рассказал главный участковый Валковского отдела полиции Николай Коваленко.

Кроме того, в селе ежедневно дезинфицируют улицы. Выезд и въезд в населенный пункт - по пропускам. Патрули проверяют, чтобы люди ходили в масках, а также спрашивают, с какой целью жители вышли из дома.

По словам Коваленко, люди, родственники которых живут в Высокополье, приезжают из Валок или Харькова и передают еду на блокпосту.

Как сообщал УНИАН, в селе Высокополье на Харьковщине зарегистрировали новую вспышку распространения коронавируса. Причиной могла стать умершая инфицированная женщина, которая еще в выходные ходила в церковь и контактировала с односельчанами.