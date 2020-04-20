В Кабмине рассказали, почему не все регионы предоставили статистику по коронавирусу за Пасху

Утром Минздрав обнародовал данные без учета семи регионов.

Некоторые регионы Украины не предоставили статистические данные по заболеваемости COVID-19 за сутки 19 апреля из-за технических проблем и пассивности украинцев во время праздника.

Об этом заявили в Кабмине по итогам традиционного совещания с участием руководства государства, сообщается на сайте Офиса президента.

"Также в правительстве объяснили причины задержки получения данных по количеству зараженных коронавирусом из семи областей. В одном из регионов произошла техническая ошибка, где-то перезагружали оборудование, но в целом на Пасху много украинцев с подозрительными симптомами решили не обращаться к врачам. В правительстве сообщили, что все данные обязательно будут включены в общую статистику", - говорится в сообщении.

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Ранее сегодня министр здравоохранения Максим Степанов рассказал на брифинге, что за прошедшие сутки семь областей не подали информацию о тестировании украинцев на инфицирование коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 20 апреля в Украине COVID-19 заболели 5710 человек, в том числе 374 ребенка и 1074 медицинских работника, 359 человек выздоровели, 151 - умер. В частности, за минувшие сутки инфицирование коронавирусом подтверждено у 261 человека.

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