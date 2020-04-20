"Ситуация становится критической": Почаев закрывают на въезд и выезд с утра вторника

Решение принято в связи с резким увеличением количества больных коронавирусом.

Со вторника, 21 апреля, город Почаев на Тернопольщине будет закрыт для въезда и выезда.

Как сообщил УНИАН первый заместитель председателя Кременецкой райгосадминистрации Вячеслав Онишкевич, соответствующее решение было принято сегодня на внеочередном заседании районной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Приняли решение закрыть город Почаев на въезд и выезд с 10:00 21 апреля 2020 года. Кто не дома – возвращайтесь! Кто в Почаеве в гостях – должны уехать до завтрашнего утра. В Почаев сможет заехать только спецтранспорт, который будет влиять на обеспечение жизнедеятельности города, и то только по соответствующим пропускам», – сказал Онишкевич.

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По его словам, решение принято в связи с резким увеличением количества больных коронавирусом. В частности, за последние сутки в Почаеве обнаружили 13 новых больных.

«Ситуация становится критической. Строго придерживайтесь карантинных ограничений, только так сможем удержать резкий рост случаев коронавирусной инфекции», – призвал чиновник жителей района.

Как сообщал УНИАН, после обнаружения 13 больных в Почаеве, количество больных коронавирусом в Кременецком районе за сутки выросло на 50% до 42 человек. После этого Кременеччина вышла на второе место в области по количеству больных на коронавирус.

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Ранее полиция начала уголовное производство за нарушение карантина в Почаевской Свято-Успенской лавре (УПЦ МП) на Тернопольщине во время пасхальной литургии. Несмотря на предварительные договоренности соблюдать требования карантина, духовенство открыло ворота и впустило большое количество мирян в храм, где они стояли, не соблюдая дистанции, часть была без масок.

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