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Под Харьковом у жены спасателя подтвердили коронавирус: на самоизоляцию отправили весь пожарный караул

17:29, 20 апреля 2020
Общество
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Группу харьковских пожарных отправили на самоизоляцию / фото УНИАН

В городе Купянск Харьковской области у жены одного из местных спасателей подтвердили коронавирус. Из-за этого на самоизоляцию пришлось отправить не только ее мужа, но и весь состав караула пожарно-спасательной части, в котором он работал.

Об этом сообщает KHARKIV Today со ссылкой на информацию помощника начальника Главного управления ГСЧС в Харьковской области Игоря Лупандина.

Он рассказал, что все пожарные чувствуют себя нормально, им сделают анализ на коронавирус. При этом спикер не сообщил, о каком количестве сотрудников пожарной части на самоизоляции идет речь. По его словам, эта информация - для служебного пользования. На работу пожарной части в Купянском районе изоляция части спасателей не повлияет, уверяет представитель ГСЧС. Сотрудников из других районов туда пока не планируют посылать. 

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"Подразделение находится в боевом расчете и готово выполнять все задачи. Людей хватает, все остается в штатном режиме, мы просто видоизменили график дежурств. График у спасателей может быть разным: сутки - трое, двое суток работает и четыре дня отдыхает. Сейчас мы пересмотрим их график так, чтобы  подразделение всегда оставалось в боеготовности",  - заявил Лупандин.

Накануне секретарь Купянского горсовета Валерий Говоров сообщал о том, что 37-летняя жительница города госпитализирована с пневмонией, у нее подтвердился диагноз коронавирус. По словам чиновника, определили круг из 49 контактных лиц. Это - родственники, коллеги и медики, все они хорошо себя чувствуют, но находятся на самоизоляции.

Как сообщал УНИАН, в селе Высокополье на Харьковщине, которое оказалось новым очагом вспышки коронавируса, введен усиленный режим карантина.

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