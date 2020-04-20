В Кривом Роге три человека с подтвержденным коронавирусом отказались ехать в больницу: сослались на законы

Присматривать за ними будут семейные врачи.

В Кривом Роге три человека, у которых медики подтвердили коронавирусную болезнь, отказались от госпитализации.

Об этом сообщил начальник городского управления здравоохранения Константин Мурашко, передает пресс-служба мэрии.

"18-19 апреля были получены из Днепра ПЦР тесты, которые подтвердили диагноз COVID-19 у 3 криворожан, болезнь у них проходит без повышения температуры и ухудшения самочувствия. После получения результатов тестов, осмотра пациентов и проведения всех необходимых мероприятий, заболевшим была предложена госпитализация в инфекционную больницу. Однако они, опираясь на действующее законодательство, приказы Министерства здравоохранения и хорошее самочувствие, отказываются от перевода их в больницу", - говорится в сообщении.

Мурашко добавляет, что двое из них - работники диагностического центра, они находятся под наблюдением семейного врача на самоизоляции с 11 апреля, повышенной температуры у них нет.

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"Еще одна женщина, у которой вчера установлен диагноз, также ссылаясь на хорошее самочувствие и определенные семейные обстоятельства, отказалась от госпитализации, заверила, что будет придерживаться требований режима самоизоляции", - рассказали в горсовете.

У контактных лиц этих людей медики провели экспресс-тесты, их результат - отрицательный. Что касается отказов, то вышеуказанные трое человек оформили их письменно, полиция об этом также уведомлена.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на сегодня подтверждено 5710 случаев коронавируса, умер 151 человек.

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