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Оккупанты призвали не ехать в Крым из-за коронавируса

14:48, 20 апреля 2020
Общество
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Крым в оккупации борется с коронавирусом / Радио Свобода

Об этом он заявил в ходе видеообращения, пишет "Крым.Реалии".

При этом Аксенов напомнил об ограничительных мерах, введенных на полуострове из-за распространения коронавирусной инфекции.

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"Работают сегодня только системообразующие предприятия. При этом предприятия сферы услуг и общепита, к сожалению, сегодня закрыты. Честно говоря, никогда не думал, что буду обращаться с таким призывом к нашим согражданам. Однако другого выхода нет. Я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться от приезда на территорию Крыма, как в целях командировки, так и в целях отдыха. Все крымские санатории и все места отдыха закрыты", - заявил он.

По состоянию на 20 апреля на территории полуострова зафиксированы 63 случая заражения коронавирусом, из них 18 - в Севастополе.

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