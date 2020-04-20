"Рабочий момент": на Сумщине объяснили, почему своевременно не сообщили Минздраву статистику по коронавирусу

За сутки новых случаев COVID-19 в области не зарегистрировали.

В Сумском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины объяснили, почему не передали в Минздрав статистику по тестированию на коронавирус в регионе за 19 апреля.

Об этом рассказал руководитель центра Владимир Збаражский, пишет Sumy.Today.

Ранее стало известно, что Сумщина - одна из семи областей, которая не отчиталась за прошедшие сутки.

По словам Владимира Збаражского, на Пасху в лаборатории обрабатывали около 80 образцов. Результаты исследований получили только в 23:00, а отчетность представляется по состоянию на 22:00.

Он уточнил, что новых случаев COVID-19 в области вчера не подтверждено.

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По информации заместителя директора Сумского областного лабораторного центра Михаила Мацюка, 19 апреля лаборатория не подала в Минздрав новую информацию относительно тестирования жителей Сумщины на коронавирус, поскольку в 22:00 исследования еще находились в работе.

"Аппарат за один раз берет 96 образцов, было поставлено 80. На 22:00 исследования не были завершены, поскольку еще были в работе. Отчетность в Минздрав подается до 22 часов, результаты были готовы после 23:00. Это обычный рабочий момент", - отметил Мацюк.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 20 апреля в Украине COVID-19 заболели 5710 человек, в том числе 374 ребенка и 1074 медицинских работника, 359 человек выздоровели, 151 - умерли. В частности, за минувшие сутки инфицирование коронавирусом подтверждено у 261 человека.

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