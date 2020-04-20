В Черновицкой области в больнице умер мужчина с подозрением на коронавирус
В Черновицкой области сегодня на рассвете в больнице скончался 21-летний местный житель с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Как сообщили УНИАН в Черновицкой областной государственной администрации, житель села Иживцы Сторожинецкого района скончался в районной больнице сегодня примерно в 5:00.
Кроме того, 27-летний брат умершего, которого также проверяют на коронавирус, в настоящее время находится в крайне тяжелом состоянии.
Известно также, что мужчины за рубежом в последнее время не были.
Сейчас это уже второй летальный случай с подозрением на коронавирус в селе Иживцы Сторожинецкого района. 12 апреля с подозрением на COVID-19 умерла 75-летняя жительница этого села.
По состоянию на утро 20 апреля в Черновицкой области зафиксировано 906 случаев коронавирус. Среди них 25 человек выздоровели, а 14 умерли.
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