В Черновицкой области в больнице умер мужчина с подозрением на коронавирус

Его 27-летний брат сейчас находится в крайне тяжелом состоянии.

В Черновицкой области сегодня на рассвете в больнице скончался 21-летний местный житель с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.

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Как сообщили УНИАН в Черновицкой областной государственной администрации, житель села Иживцы Сторожинецкого района скончался в районной больнице сегодня примерно в 5:00.

Кроме того, 27-летний брат умершего, которого также проверяют на коронавирус, в настоящее время находится в крайне тяжелом состоянии.

Известно также, что мужчины за рубежом в последнее время не были.

Сейчас это уже второй летальный случай с подозрением на коронавирус в селе Иживцы Сторожинецкого района. 12 апреля с подозрением на COVID-19 умерла 75-летняя жительница этого села.

По состоянию на утро 20 апреля в Черновицкой области зафиксировано 906 случаев коронавирус. Среди них 25 человек выздоровели, а 14 умерли.

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