Юрист рассказал, что нужно делать, если полиция остановила вас за нарушение карантина

Полицейские патрулируют запрещённые локации и справедливо делают замечания. Поэтому при встрече с патрульными не стоит конфликтовать и доказывать свою правоту, особенно в грубой форме.

Карантин в Украине продлили до 24 апреля, и существуют вероятность, что его могут продлить еще. Режим карантина стал жестче: нарушителям правил придется платить штраф.

Юрист Александр Гришаков рассказал, что нужно знать и как себя вести в случае, когда остановила полиция связи с нарушением карантина.

Что нельзя делать во время карантина

Так, согласно новым постановлениям запрещено до 24 апреля 2020:

пребывание в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски;

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перемещение группой лиц в количестве более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет;

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

посещение спортивных и детских площадок;

находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность;

самовольно оставлять места обсервации (изоляции).

Теперь, национальная полиция отнесена к органам, которые имеют право составлять административный протокол.

Отныне, полицейские патрулируют запрещённые локации и справедливо делают замечания. Поэтому при встрече с патрульными не стоит конфликтовать и доказывать свою правоту, особенно в грубой форме.

Как вести себя, если вас остановил полицейский

Если вас остановил полицейский, и утверждает, что вы нарушили правила карантина, нужно сохранять спокойствие. Для этого, вам нужно знать свои права и порядок их выполнения:

Выясните основания возникновения правонарушения;

Не платите штраф на месте. Работники полиции не имеют права налагать штраф, такое решение принимает исключительно суд.

Запишите фамилию, имя и должность правоохранителей, их номера нагрудных знаков.

Зафиксируйте все события, происходящие на телефон. Если же при этом патрульные будут ссылаться на ст. 307 Гражданского Кодекса Украины или препятствовать вам, сообщите, что согласно ст. 21 Закона "Об информации", незаконные действия органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также должностных и служебных лиц не являются информацией с ограниченным доступом, следовательно, вести видеосъемку можно.

Не спорьте и не ругайтесь с правоохранителями. Вы имеете право заявить, что хотите воспользоваться правовой помощью адвоката.

Получите копию административного протокола, если он был составлен.

Если же в отношении вас составляют протокол, не стоит кричать, ругаться, провоцировать конфликтную ситуацию.

«Помните, что полицейские оснащены видеокамерами, которые фиксируют вас и ваше поведение. Поэтому, чем меньше вы скажете - тем лучше, - объясняет адвокат Гришаков, - Правоохранители лишь обязаны доказать, что именно вами совершено то или иное административное правонарушение, а не вы на месте должны доказывать свою невиновность».

Поэтому, стоит спокойно дождаться окончания процедуры, помня, что вы не должны доказывать свою невиновность.

Также, вы имеете право написать в протоколе, что изложенные там факты не соответствуют действительности, вы не совершали никакого административного правонарушения, согласно статье 63 Конституции Украины вы не будете пока давать какие-либо объяснения.

В таком случае, вам нужно получить второй экземпляр протокола, с которым нужно немедленно обратиться к адвокату.

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