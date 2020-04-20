На Тернопольщине пять человек сбежали от обсервации после пересечения границы

После пересечения границы пять человек сбежали из автобуса, хотя должны были отправиться на обязательную обсервацию.

В Тернопольской области ищут людей, которые убежали от обязательной обсервации после пересечения границы.

Об этом заявили во время заседания Тернопольского городского штаба, сообщает "Голос".

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После пересечения границы пять человек сбежали из автобуса, хотя должны были отправиться на обязательную обсервацию. Правоохранители устанавливают эти лица.

На нарушителей составят административный протокол, им грозит штраф.

Как известно, местом для обсервации в Тернополе является городская больница №3.

Как сообщалось, в Украине за сутки коронавирусом заразилось 343 человека, всего в стране 5449 инфицированных.