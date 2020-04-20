Полиция открыла дело из-за нарушения карантина в Почаевской лавре на Пасху

Несмотря на кордон полиции на входе, прихожане зашли на богослужение в Почаевскую лавру Московского патриархата на Тернопольщине.

Полиция начала уголовное производство из-за нарушения карантина в Почаевской Свято-Успенской лавре (УПЦ МП) в Тернопольской области.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

В полиции отметили, что, как и в Святогорской Свято-Успенской лавре в Донецкой области, в Почаевской лавре во время службы находилось большое количество лиц, которые не придерживались социальной дистанции, при этом часть из них не использовала средства индивидуальной защиты.

По обоим фактам начаты уголовные производства по статье 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

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"Божественная литургия в Почаевской Свято-Успенской лавре состоялась при участии большого количества верующих. Согласно предварительным договоренностям с духовенством Почаевской лавры, богослужение должно было проводиться с выполнением всех условий и правил карантина. Прихожане должны были находиться на прилегающей территории, а не в храме. Пасхальное богослужение началось в 23 часа. В это время полицейские зафиксировали скопления людей в храме, еще несколько десятков прихожан находились на улице. Подавляющее большинство не соблюдали дистанцию. Кроме того, во время религиозной службы духовенство открыло двери монастыря, и верующие, вопреки установленным ограничениям, начали заходить внутрь", - сказано в сообщении.

Несмотря на кордон полиции на входе, прихожане зашли на богослужение в Почаевскую лавру Московского патриархата на Тернопольщине.

В целом Национальная полиция зафиксировала 19 случаев несоблюдения карантина в храмах во время богослужений в Пасхальную ночь.

В частности, полиция начала уголовное производство из-за несоблюдения карантина в Святогорской Свято-Успенской лавре, где Пасхальную службу собрались более 300 человек.