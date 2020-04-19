Пасха во время пандемии: на Донетчине открыли дело из-за нарушения карантинных правил в Святогорской лавре УПЦ МП

В Пасхальную ночь в Святогорской Свято-Успенской лавре УПЦ МП было зафиксировано большое скопление верующих.

Полиция открыла уголовное производство из-за нарушения карантинных ограничений в Святогорской Свято-Успенской лавре Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

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«В Святогорской Свято-Успенской лавре зафиксировано собрание людей в количестве 300 человек, при этом не была соблюдена социальная дистанция и иные правила карантина. По факту начато уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционным заболеваниям и массовым отравлением)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще по трем случаям в области сейчас ведется тщательное изучение материалов, после чего им будет дана правовая оценка.

В целом публичную безопасность в Донецкой области в Пасхальную ночь обеспечивали 1,5 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Участие в богослужениях приняли более 3,5 тыс. верующих. В целом большинство граждан отнеслись ответственно к карантинным ограничениям, добавили в полиции.

Как сообщал УНИАН, также полицейские зафиксировали нарушение карантинных ограничений во время пасхального богослужения в Почаевской Свято-Успенской лавре (УПЦ МП), где божественную литургию отправляли с участием значительного количества верующих, которые не соблюдали дистанцию. В связи с нарушением карантинных норм полиция Тернопольской области рассматривает вопрос об открытии уголовного производства.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко проинформировал, что в Украине в Пасхальную ночь в церкви пришли почти 130 тыс. верующих, но лишь в 19 случаях полиция зафиксировала нарушение карантинных ограничений.