В Полтаве власть на период карантина запретили посещение кладбищ с целью поминальных мероприятий

На сегодня в Полтавской области выявлено 49 больных на коронавирус.

В Полтаве власть на период карантина запретила посещение кладбищ с целью поминальных мероприятий.

Об этом УНИАН заявил секретарь городского совета Александр Шамота.

Читайте такжеВ Киеве поминальные дни перенесли на 6 июня

«В режиме видеоконференции состоялось заседание исполнительного комитета Полтавского городского совета. В условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, исполнительный комитет Полтавского городского совета решил на период карантина рекомендовать полтавчанам придерживаться запрета посещения общественных мест. Запретить на территории города Полтавы на период карантина посещения кладбищ населением, в том числе, присутствие на них священнослужителей, с целью поминальных мероприятий», - заявил Шамота.

Аналогичное решение приняла власть Кременчуга (Полтавская обл.).

Власть Полтавской области подобное решение не принимала, а лишь рекомендовала органам местного самоуправления ввести запрет посещения кладбищ с целью поминальных мероприятий.

На сегодня в Полтавской области выявлено 49 больных на коронавирус.

Читайте также: