В Полтаве власть на период карантина запретили посещение кладбищ с целью поминальных мероприятий
В Полтаве власть на период карантина запретила посещение кладбищ с целью поминальных мероприятий.
Об этом УНИАН заявил секретарь городского совета Александр Шамота.
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«В режиме видеоконференции состоялось заседание исполнительного комитета Полтавского городского совета. В условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, исполнительный комитет Полтавского городского совета решил на период карантина рекомендовать полтавчанам придерживаться запрета посещения общественных мест. Запретить на территории города Полтавы на период карантина посещения кладбищ населением, в том числе, присутствие на них священнослужителей, с целью поминальных мероприятий», - заявил Шамота.
Аналогичное решение приняла власть Кременчуга (Полтавская обл.).
Власть Полтавской области подобное решение не принимала, а лишь рекомендовала органам местного самоуправления ввести запрет посещения кладбищ с целью поминальных мероприятий.
На сегодня в Полтавской области выявлено 49 больных на коронавирус.
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