"Готовится к службе": в Московском патриархате отрицают заражение митрополита Онуфрия коронавирусом
В УПЦ Московского патриархата (УПЦ МП) заявляют, что митрополит Онуфрий здоров и не заразился коронавирусом.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил Митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент.
Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что митрополиты Онуфрий и Антоний госпитализированы под чужими именами с коронавирусом. При этом отмечалось, что Онуфрий не будет проводить пасхальную литургию.
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"Такой информации нет. Я говорю, митрополит чувствует себя прекрасно и готовится к совершению божественной пасхальной службы", - сообщил владыка Климент.
На информацию о том, что Онуфрий и Антоний инфицированы коронавирусом, отреагировали также в пресс-службе УПЦ МП.
"Митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к Пасхальному богослужению. Предстоятель Украинской Православной Церкви (Московского патриархата, - ред.) Блаженнейший Митрополит Онуфрий сегодня совершит Пасхальное богослужение в домовом храме, в своей резиденции. Такое решение было принято во избежание скопления множества верующих, которые каждый год хотят попасть на Пасхальную Литургию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас Онуфрий готовится к литургии, а митрополит Антоний находится в Киево-Печерской лавре. По данным УПЦ МП, они оба здоровы.
Напомним, ранее в УПЦ МП вопреки здравому смыслу призвали прихожан забрать благодатный огонь, несмотря на карантин.
Как сообщал УНИАН, в Киеве по состоянию на 18 апреля подтвердили 65 новых заражений, около половины из которых (26) в Киево-Печерской Лавре. Всего в столице коронавирус выявлен у 770 человек.
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