Городская власть Львова убеждена, что в городе все соблюдают карантин (видео)

По состоянию на 18 апреля на Львовщине зафиксировали 221 случай заболевания коронавирусом.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе жители придерживаются карантина и поблагодарил их за это.

Об этом он сказал в эфире Свободы слова Савика Шустера.

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Мэр также добавил, что на Пасху в храмах Львова будут только священники.

«Мы имели несколько встреч со всеми епископами разных конфессий, и совместно пришли к твердой позиции, что в храмах будут только священники. Богослужения будут проводить онлайн и пасхи можно посвятить дома», — сказал Садовый.

Напомним, с 18 апреля во Львове закроют рынки из-за карантина, который ввели из-за коронавируса.

По состоянию на 18 апреля на Львовщине зафиксировали 221 случай заболевания коронавирусом.

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