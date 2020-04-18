Городская власть Львова убеждена, что в городе все соблюдают карантин (видео)
12:11, 18 апреля 2020Общество
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По состоянию на 18 апреля на Львовщине зафиксировали 221 случай заболевания коронавирусом.
Садовый заявил, что во Львове все придерживаются карантина / фото УНИАН
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе жители придерживаются карантина и поблагодарил их за это.
Об этом он сказал в эфире Свободы слова Савика Шустера.
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Мэр также добавил, что на Пасху в храмах Львова будут только священники.
«Мы имели несколько встреч со всеми епископами разных конфессий, и совместно пришли к твердой позиции, что в храмах будут только священники. Богослужения будут проводить онлайн и пасхи можно посвятить дома», — сказал Садовый.
Напомним, с 18 апреля во Львове закроют рынки из-за карантина, который ввели из-за коронавируса.
По состоянию на 18 апреля на Львовщине зафиксировали 221 случай заболевания коронавирусом.
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