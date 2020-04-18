Зеленский: каждую неделю в Украину прибывает пять самолетов с медицинским грузом для противодействия COVID-19

Президент отметил, что медицинские средства доставляются в опорные больницы, куда привозят больных коронавирусной инфекцией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждую неделю в Украину прибывает 5 самолетов с медицинским грузом для противодействия COVID-19.

Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

«Офис президента, начиная с первого дня угрозы коронавируса, - прошло около полутора месяцев, - что мы привезли: респираторы более 700 тысяч, защитные костюмы - более 120 тысяч, защитные очки - 60 тысяч, перчаток - 7 млн пар, термометры – 20 тысяч, ПЦР-тесты – 250 тысяч, экспресс-тесты – 550 тысяч, реагенты для экстракции РНК (сырье для производства украинских тестов) - 200 тысяч», - заявил Зеленский.

По словам президента, в эти выходные также ожидается прибытие медицинского груза «Респираторы – 350 тысяч, защитные костюмы – 305 тысяч, реагенты для экстракции РНК – 800 тысяч».

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Президент отметил, что медицинские средства доставляются в опорные больницы, куда привозят заболевших коронавирусной инфекцией.

Он сказал, что еженедельно в Украину прибывает примерно 5 самолетов, в общей сложности уже было договорено о выполнении 20 рейсов.

Президент выразил благодарность Китаю, Южной Корее, Швейцарии, ОАЭ за содействие в организации рейсов с медицинским грузом.

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Также глава государства выразил благодарность представителям украинского бизнеса, которые также в этом помогали. «Это очень большие деньги и тут я благодарен бизнесу, некоторым бизнесменам. Некоторые, с кем я встречался, используют эту возможность и на этом делают политические шаги, но большинство из тех бизнесменов, с которыми я встречался, они действительно помогли», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 17 апреля зафиксировано 4662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.

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