Стало известно, сколько украинских полицейских заразились коронавирусом

Правоохранители, среди прочего, встречали украинцев, вернувшихся из-за границы.

Среди украинских правоохранителей подтверждено 40 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко в эфире телеканала "Прямой".

Он заверил, что полицейские и бойцы Нацгвардии обеспечены необходимыми средствами для борьбы с коронавирусом.

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"Этот параметр абсолютно обеспечен согласно решению министра внутренних дел. И в настоящее время мы можем говорить об одном случае подтвержденного заболевания в Государственной пограничной службе военнослужащего. Они на передовой, потому что они встречали большое количество граждан, которые из-за границы приехали. И 40 случаев подтвержденных в Национальной полиции", - заявил Шевченко.

Ранее в МВД рассказали о состоянии начальника полиции Киева Андрей Крищенко, у которого ранее подтвердили коронавирусную болезнь.

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