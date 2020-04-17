"Идет на поправку": в МВД рассказали о состоянии здоровья руководителя полиции Киева, который заразился коронавирусом

Крищенко, по словам советника министра, чувствует себя хорошо.

Руководитель столичной полиции Андрей Крищенко,у которого ранее подтвердили коронавирус, чувствует себя хорошо и идет на поправку.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандит, передает hromadske.

"Он в нормальном состоянии, идет на поправку, в хорошем настроении. Фактически он в удаленном режиме продолжает работать. Он именно интересуется ситуацией в отношении церквей сейчас, мы в контакте с ним в отношении Киева в частности", - рассказал он.

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При этом Тандит не смог назвать общее количество инфицированных правоохранителей в Украине, но отметил, что летальных случаев не было.

Как сообщал УНИАН, 27 марта стало известно, что Андрей Крищенко, еще двое полицейских и курсант заразились коронавирусом.

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