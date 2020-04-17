Собрали более 100 тысяч участников: первая леди поблагодарила учителей за их работу на карантине

Зеленская отметила, что педагогам удалось быстро адаптироваться и помочь в этом детям.

Первая леди Елена Зеленская, которая является, в частности, мамой двоих детей, от имени родителей поблагодарила учителей за их работу в условиях карантина, отметив, что обучение в дистанционном режиме собрало более 100 тысяч спикеров и зрителей.

Об этом она рассказала во время обращения к педагогам 17 апреля.

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«Мы, родители, видим и бесконечно ценим то, как вы в этих непростых условиях продолжаете учебный процесс, поддерживаете учеников и строите командную работу с родителями. И одновременно еще и овладеваете новыми для себя технологиями и форматами: дистанционное обучение, видеоуроки, обучение онлайн», – заявила Зеленская.

Она добавила, что педагогам удалось быстро адаптироваться и помочь в этом детям.

«Уверена, что пройдя через все сложности, мы все станем лучшими. В школьных классах скоро снова будет звучать шум и будет царить творческий беспорядок. А вы, возможно, с легкой ностальгией будете вспоминать онлайн-период», – добавила первая леди.

При этом она отметила, что пример учителей, уроки «для детей и взрослых — как быть собранным при любых обстоятельствах, не поддаваться страху, не обращать внимания на трудности, на даже иногда резкую критику, смело действовать».

«А самое главное – учиться самим, чтобы учить других. Спасибо вам за то, что вы такие», – отметила Елена Зеленская.