В Днепре появился туннель, который обеззараживает за 10 секунд (видео)

В туннеле обрабатывается абсолютно все – от макушки до подошв.

В Днепре установили автоматический туннель для дезинфекции.

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Отмечается, что достаточно зайти внутрь туннеля, как срабатывает датчик движения, а со всех сторон начинает распыляться обеззараживающее раствор. Обрабатывается абсолютно все – от макушки до подошв.

Вместимость рассчитана на 500 литров. Этого хватает, чтобы обработать восемь тысяч человек.

Ранее УНИАН сообщал, что в Кременчуге изготовили первую герметическую капсулу для транспортировки больных COVID-19.