В Днепре появился туннель, который обеззараживает за 10 секунд (видео)
18:25, 17 апреля 2020Общество
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В туннеле обрабатывается абсолютно все – от макушки до подошв.
Знезараження за десять секунд: автоматичний тунель для дезінфекції встановили у Дніпрі
В Днепре установили автоматический туннель для дезинфекции.
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Отмечается, что достаточно зайти внутрь туннеля, как срабатывает датчик движения, а со всех сторон начинает распыляться обеззараживающее раствор. Обрабатывается абсолютно все – от макушки до подошв.
Вместимость рассчитана на 500 литров. Этого хватает, чтобы обработать восемь тысяч человек.
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