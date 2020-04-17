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В Киеве в Пасхальную ночь правоохранители будут дежурить возле храмов 179

16:48, 17 апреля 2020
Общество
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Полицейские будут патрулировать территорию вблизи церквей и храмов \ Фото УНИАН

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, для поддержания правопорядка будет привлечено достаточное количество полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Правоохранители будут дежурить вблизи 179 культовых сооружений, расположенных на территории столицы, и заступят на службу возле этих объектов с вечера 18 апреля.

Приоритетной задачей полицейских во время запланированных мероприятий будет профилактическая работа с верующими и контроль за соблюдением гражданами карантинных ограничений.

Столичные правоохранители встретились с представителями церквей и священнослужителями различных религиозных организаций. Полицейские отметили соблюдение требований действующего законодательства по предотвращению распространения на территории Украины COVID-19, а также мирного проведения мероприятий.

Как заявил и.о. начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Александр Пивовар, 18 и 19 апреля в 179 религиозных сооружениях города будут проходить служения по случаю празднования Пасхи, но в связи с карантином - без прихожан.

«Полицейские будут патрулировать территорию возле церквей и храмов, чтобы поддержать правопорядок и предупредить возможные нарушения противоэпидемических запретов. Кроме того, работники полиции диалога будут проводить активную превентивную работу, подчеркивая гражданам необходимость сознательного соблюдения правил карантина с целью снижения риска распространения коронавируса. Надеюсь, что все с пониманием будут относиться к установленным запретам и нам удастся на должном уровне обеспечить общественный порядок и не допустить грубых нарушений. Берегите себя, своих близких, родных, но не подвергайте их опасности», - заявил Пивовар.

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