Во Львовской области священник провел крестный ход несмотря на карантин

Полиция составила админпротоколы на нескольких участников шествия и открыла уголовное производство.

В городе Самбор Львовской области, несмотря на карантин, священник провел крестный ход, полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

"Сегодня, 17 апреля, во время патрулирования города Самбор полицейские обнаружили, что во время крестного хода прихожане одной из церквей нарушали правила карантина, а именно - часть участников шествия, которых было более десяти человек, были без средств индивидуальной защиты (масок) и не соблюдали социальную дистанцию", - говорится в сообщении.

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На четырех участников мероприятия составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) КУоАП. Санкция статьи предусматривает наказание – штраф от 17 до 34 тысяч гривень и на должностных лиц – от 34 до 170 тысяч гривень.

Также следователи Самборского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание - от штрафа до трех лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Позже правительство продлило общенациональный карантин до 24 апреля, а также на месяц ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

Также Кабмин усилил карантинные мероприятия. Согласно соответствующему постановлению, с 6 апреля до 24 апреля запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; запрещено самовольно покидать места обсервации.

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