Перекрыли блокпостами: село в Харьковской области с новой вспышкой коронавируса заблокировали

Выезжать из села разрешено только работникам критической инфраструктуры по специальным пропускам.

В селе Высокополье на Харьковщине, которое оказалось новым очагом вспышки коронавируса, введен усиленный режим карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Валковской РГА.

По состоянию на 7:00 17 апреля были подтверждены еще 9 случаев COVID-19: 5 человек фактически проживают в городе Валки и 4 человека – в селе Высокополье.

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Въезды-выезды Высокополье перекрыли контрольно-пропускными пунктами с полицией. Выезжать из села разрешено только работникам критической инфраструктуры по специальным пропускам.

В обоих населенных пунктах закрыли рынки и запретили массовое освящение куличей на Пасху.

В Харьковский лабораторный центр направили биологические материалы около 30 определенных контактных лиц.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в селе Высокополье на Харьковщине зарегистрировали новую вспышку распространения коронавируса. Причиной могла быть умершая инфицированная женщина, которая еще в выходные ходила в церковь и контактировала с односельчанами.