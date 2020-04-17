На Закарпатье подтвердили коронавирус у двух священников УПЦ Московского патриархата - СМИ

Старшего из них пришлось госпитализировать.

В Закарпатской области 16 апреля подтвердили коронавирус у двух жителей Мукачево.

Об этом сообщает Mukachevo.net. По данным издания, оба мужчины являются священниками Украинской православной церкви Московского патриархата. Один является зятем другому.

"Старший священник сейчас госпитализирован в областную больницу, а его зять дома на самоизоляции", - пишет издание.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что в храмах УПЦ МП будут отправлять пасхальные богослужения, но верующие будут стоять и молиться на улице.

На Николаевщине архиепископ УПЦ МП заявил, что их храмы на Пасху будут открыты.

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