На Закарпатье подтвердили коронавирус у двух священников УПЦ Московского патриархата - СМИ
03:02, 17 апреля 2020Общество
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Старшего из них пришлось госпитализировать.
Иллюстрация REUTERS
В Закарпатской области 16 апреля подтвердили коронавирус у двух жителей Мукачево.
Об этом сообщает Mukachevo.net. По данным издания, оба мужчины являются священниками Украинской православной церкви Московского патриархата. Один является зятем другому.
"Старший священник сейчас госпитализирован в областную больницу, а его зять дома на самоизоляции", - пишет издание.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что в храмах УПЦ МП будут отправлять пасхальные богослужения, но верующие будут стоять и молиться на улице.
На Николаевщине архиепископ УПЦ МП заявил, что их храмы на Пасху будут открыты.
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