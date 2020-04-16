В массовый обряд причастия вмешалась полиция – священники уверяют, что "дезинфицировали ложку"
В Тернополе правоохранители остановили обряд причащения в центральном храме города из-за плотного скопления людей.
Читайте такжеПричащали с одной ложечки: в Днепре возле храма вырыли траншею (фото)Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, сегодня в соцсети начали транслировать видео, как в кафедральном соборе УГКЦ у дверей храма люди скопились в очереди к причастию.
Правоохранители отреагировали на видео. Со священниками полицейские провели профилактическую беседу, напомнив о мерах безопасности и предупредив об ответственности за нарушение карантинных ограничений.
Священнослужители учли замечания и остановили проведение обряда, который мог способствовать распространению инфекции. Также заверили, что дезинфицировали ложку, с которой причащали верующих.
Информация о происшествии внесена в журнал единого учета правонарушений и событий, проводится проверка.
Ранее УНИАН сообщал, как архиепископ УПЦ МП заявил, что их храмы на Пасху будут открыты.
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