В массовый обряд причастия вмешалась полиция – священники уверяют, что "дезинфицировали ложку"

Правоохранители отреагировали на видео в соцсетях.

В Тернополе правоохранители остановили обряд причащения в центральном храме города из-за плотного скопления людей.

Читайте такжеПричащали с одной ложечки: в Днепре возле храма вырыли траншею (фото)Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, сегодня в соцсети начали транслировать видео, как в кафедральном соборе УГКЦ у дверей храма люди скопились в очереди к причастию.

Правоохранители отреагировали на видео. Со священниками полицейские провели профилактическую беседу, напомнив о мерах безопасности и предупредив об ответственности за нарушение карантинных ограничений.

Священнослужители учли замечания и остановили проведение обряда, который мог способствовать распространению инфекции. Также заверили, что дезинфицировали ложку, с которой причащали верующих.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета правонарушений и событий, проводится проверка.

Ранее УНИАН сообщал, как архиепископ УПЦ МП заявил, что их храмы на Пасху будут открыты.