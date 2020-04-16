"Коллективное безумие": артист Георгий Делиев призвал одесситов на Пасху идти в храмы, несмотря на карантин

Не всем подписчикам Делиева понравился ход его мыслей.

Народный артист Украины, художественный руководитель комик-труппы «Маски» (Одесса) Георгий Делиев призвал горожан на Пасху идти в храмы, несмотря на карантин. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

«Я призываю не закрывать церковь Христову, посещать все богослужения. Лично я исповедовался, причащался полным чином, маслособоровался, не избегал церковных ритуалов. В общем, старался оставаться христианином, точно так же, как и в предыдущие годы», - написал Делиев.

Читайте такжеВ Кривом Роге из больницы сбежал пациент с коронавирусом

Он заявил, что удивлен «коллективному безумию» в страхе перед болезнью и при этом не страшиться своей ответственности «перед Богом». Называет происходящее «бредом», «массовым беснованием», которое особенно проявляется в период Страстной недели, а также призывает мыслить логически.

«Уже научно доказано тысячи раз, что именно страх болезни и приглашает эту самую болезнь в собственный организм», - считает Делиев.

Многие подписчики, комментируя пост актера, подвергли его высказывания резкой критике.

Как сообщал УНИАН, в Одесском регионе инфицирование COVID-19 было подтверждено у 93 человек.

Читайте также: