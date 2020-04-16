В Харькове из больницы сбежал душевнобольной с коронавирусом – полиция (фото)

Его нашли через несколько часов и доставили в больницу.

В Харькове из областной инфекционной больницы сегодня сбежал 34-летний пациент с коронавирусом, которого в медицинское учреждение доставили из психиатрической больницы.

Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.

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"16 апреля в 15:43 в полицию обратилась заведующая отделением областной инфекционной больницы с сообщением, что из медицинского учреждения убежал 34-летний мужчина, который имеет подтвержденный диагноз COVID-19", - говорится в сообщении.

Как сообщили врачи, пациент был к ним доставлен из психиатрической больницы с пневмонией.

Работники Слободского отдела полиции за несколько часов установили возможное местонахождение беглеца и связались с его матерью.

Женщина по телефону сообщила, что сын находится дома.

Данный факт зарегистрирован в Едином учете Слободского отдела полиции. Карета скорой помощи уже доставила беглеца в больницу.