Копы дежурят на десяти блокпостах при въезде в Киев (фоторепортаж)

Блокпосты работают с сегодняшнего дня до 20 апреля на всех въездах в Киев для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Полицейские несут службу на десяти санитарно-пропускных пунктах при въезде в Киев.

Читайте такжеМОН просит школы отказаться от выпускных и последних звонковОб этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.

"Такие блокпосты заработали с сегодняшнего дня до 20 апреля 2020 года на всех въездах в Киев с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Поэтому в этот период обязательна термометрия для водителей и пассажиров, следующих в столицу", - сообщили в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что правоохранители обеспечивают там общественную безопасность и порядок, чтобы не допустить конфликтных ситуаций, а также помогают патрульным, которые проверяют транспортные средства, пока медики измеряют людям температуру.

Как сообщал УНИАН, с 13:00 16 апреля в столице начали обязательную термометрию пассажиров и водителей на основных въездах в Киев.

Если температура выше 37,5 градусов и есть признаки острого респираторного заболевания, человека будут тестировать на наличие коронавирусной болезни и отправлять в самоизоляцию. Если температура тела превышает 38 градусов и человек имеет симптомы ОРВИ - вызывать скорую помощь для госпитализации больного.