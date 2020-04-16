В Кривом Роге из больницы сбежал пациент с коронавирусом

По сведениям полиции, больной не имеет определенного места жительства.

В Кривом Роге Днепропетровской области сегодня днем из инфекционной больницы сбежал пациент, у которого подтвержден COVID-19.

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Как сообщили УНИАН в Криворожском отделе полиции, об исчезновении больного правоохранителям сообщил медик больницы.

Известно, что больной, 1963 года рождения, не имеет определенного места жительства. Официальный розыск беглеца пока не объявлен.

Однако в местных СМИ появилась информация об ориентировке, распространенной среди сотрудников полиции для внутреннего пользования. В частности, в ней отмечается, что беглец не имеет мобильного телефона, покинул больницу в домашних тапочках. По предварительной информации, больной коронавирусом - из Кировоградской области.