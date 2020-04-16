На Пасху правоохранители будут усиленно контролировать соблюдение правил ограничений в Киеве – Кличко
В Пасхальные дни правоохранители обеспечат усиленный контроль над соблюдением правил ограничений в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.
Мэр призвал работодателей максимально обеспечить дистанционную работу сотрудников.
Он напомнил, что с 16 апреля усилен контроль на въездах в столицу. Водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев измеряют температуру.
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«Мы установили 9 пропускных пунктов, где все автомобили, направляющиеся в город, будут проверять медики и правоохранители. Такие строгие ограничения обусловлены тем, что, по прогнозам медиков, после праздников может произойти резкое увеличение количества больных коронавирусом. Чтобы предотвратить такой сценарий, чтобы не допустить коллапса в больницах, мы вводим такие ограничительные меры. Я обращаюсь, в частности, к руководителям предприятий, к работодателям: в ближайшие несколько дней максимально обеспечить дистанционную работу сотрудников", - сказал Кличко.
По его словам, в праздничные дни правоохранители будут контролировать соблюдение правил ограничений в публичных местах, парках и скверах, возле храмов.
«Я обращаюсь к киевлянам и всех украинцам: не уезжайте без необходимости никуда на праздники. Не идите в церковь, не гуляйте в парках. Это - ваша безопасность и ваша жизнь», - призвал Кличко.
По его информации, за время ограничений в Киеве полиция составила уже почти 900 протоколов в отношении нарушителей карантина.
Как сообщал УНИАН, министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что празднование Пасхи 19 апреля дома должно остановить распространения коронавируса в Украине.
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