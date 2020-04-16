Одесская ОГА требует закрыть все продуктовые рынки для недопущения распространения COVID-19
Одесская областная государственная администрация требует закрыть в регионе все продуктовые рынки для недопущения распространения COVID-19.
Читайте такжеИнфицированный коронавирусом священник не хочет лечиться и планирует проводит службыКак сообщила пресс-служба ОГА, соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при обладминистрации.
«В Одесской области усилят меры по недопущению распространения коронавирусной инфекционной болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом стало известно на селекторном совещании с представителями профильных департаментов, главами РГА, ОТГ, городскими головами и врачами», - заявили в обладминистрации.
На совещании обсудили возможности внедрения дополнительных мер по противодействию коронавирусной инфекции.
«На период действия карантинных мероприятий проведение любой деятельности розничных рынков запрещается», - сказано в сообщении.
Эти ограничения действуют до особого распоряжения.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 15 апреля в Одесском регионе зарегистрировано 70 случаев инфицирования COVID-19.
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