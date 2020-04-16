С сегодняшнего дня всем, кто въезжает в Киев, будут измерять температуру

Полноценная работа КПП начнется в 13:00, до этого времени термометрию будут проводить для пассажиров автобусов и параллельно будут обустраивать пункты пропуска и сужать дороги.

С сегодняшнего дня водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев будут обязательно измерять температуру.

Об этом напоминает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В КГГА отмечают, что будут проверять автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили и легковые автомобили, которые перевозят более трех человек включая водителя.

«Информация об исключительных условиях для проезда автомобилистов с номерными знаками АА и КА, которую сегодня распространили некоторые СМИ, - не соответствует действительности. Норма по термометрии одинаково будут применяться ко всем легковым автомобилям с количеством лиц в салоне трое и больше», - отметили в горгосадминистрации.

Столичные власти обнародовали список адресов, по которым будут размещены 9 контрольно-пропускных пунктов выезда/въезда в столицу:

ул. Богатырская, 32-Е;

просп. Броварской;

Бориспольское шоссе;

просп. Академика Глушкова;

шоссе Житомирское;

ул. Гостомельское шоссе, 1/1;

Днепровское шоссе;

ул. Вышгородская, 83-А;

27 км Столичного шоссе.

«Полноценная работа контрольно-пропускных пунктов начнется в 13:00. До этого времени термометрию будут проводить для пассажиров автобусов. Параллельно продолжится обустройство КПП и сужение дороги», - отметили в КГГА.

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Итак, если в столицу направляется человек с нормальной температурой, после термометрии он сможет свободно проехать. Если температура выше 37,5 градусов и признаки острого респираторного заболевания, человека будут тестировать на наличие коронавирусной болезни и отправлять в самоизоляцию.

В случае если температура тела превышает 38 градусов и если человек имеет симптомы ОРВИ – будут вызывать бригаду скорой (экстренной) медицинской помощи для госпитализации больного.

Городская власть призывает киевлян не выходить из дома без необходимости, а Пасху отмечать дома.

Как сообщал УНИАН, в Киеве подтверждено 612 случаев коронавируса.

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