В Нацгвардии обнаружили первый случай инфицирования COVID-19

Сейчас состояние военнослужащего удовлетворительное, температура в пределах нормы.

У военного срочной службы харьковской бригады оперативного назначения обнаружили COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины.

9 апреля у военного срочной службы харьковской бригады оперативного назначения обнаружили высокую температуру. Этот факт выяснился во время медицинского осмотра перед подготовкой к несению службы.

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Военного сразу доставили в Харьковский госпиталь МВД Украины, где провели экспресс-тест на COVID-19. Тест показал отрицательный результат. Но тест ПЦР подтвердил инфицирование.

Сейчас состояние военнослужащего удовлетворительное, температура в пределах нормы. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. В воинской части проводятся мероприятия согласно протоколу, утвержденному министерством здравоохранения. Лица, контактировавшие с больным, определены. Назначен медицинский уход.

В помещениях проводится дезинфекция не менее 3 раз в сутки. Передвижения нацгвардейцев в пределах части, а также между военными подразделениями ограничены.

Как сообщал УНИАН, в Украине зарегистрировано уже 3764 случаев заболевания коронавирусом.