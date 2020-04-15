Карантин в Киеве: пловец, которого более десяти полицейских ловили в Гидропарке, может избежать штрафа (видео)

Суд вернул полиции ее админпротокол, потому что якобы не нашлось свидетелей.

Пловец Валентин Бурьянов, который пытался попасть на спортплощадку в столичном Гидропарке, когда усилили карантинные меры, может избежать штрафа.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Суд, который рассматривал дело Бурьянова, вернул полиции ее админпротокол. Потому что якобы не нашлось свидетелей. Информация о них в документе правоохранителей отсутствует.

Мужчина, который пытался попасть на спортивную площадку в Гидропарке вплавь, несмотря на громкое задержание правоохранителями может остаться без штрафа.

Как сообщал ранее УНИАН, утром 6 апреля, когда начали действовать ужесточенные правила карантина, в киевском Гидропарке, где полиция взяла под охрану спортивную площадку, начался конфликт. Мужчина, которого не пустили на спортплощадку, пытался туда попасть, переплыв реку, полицейские поймали его на другом берегу.

Сам мужчина раскритиковал меры борьбы власти с коронавирусной инфекцией и отметил, что "когда вышел из воды, было ощущение абсурда".