Главный санврач заявил, что для борьбы с эпидемиями Украине нужно изменить Конституцию

Также Виктор Ляшко отметил, что в Украине необходимо создать централизованную систему противоэпидемической защиты.

Главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что для борьбы с будущими эпидемиями Украине нужно внести изменения в Конституцию.

В интервью НВ он отметил, что Китаю удалось локализовать эпидемию коронавируса принудительными административными мерами, тогда как другим странам это сделать не удалось.

"На будущее мы должны расписать законодательные акты, внести изменения в Конституцию. Такие истории могут повторяться очень часто. Вопросы киберугрозы и биоугрозы - две ключевые вещи, которые реально могут изменить мировоззрение в ближайшие 10 лет", - считает главный санитарный врач Украины.

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По мнению Ляшко, в Украине также необходимо создать централизованную систему противоэпидемической защиты.

"Когда нам нужно было принять самолет из Уханя и когда мы искали места для обсервации, я понял, что без жесткой централизованной системы противоэпидемиологической защиты очень тяжело работать в децентрализации. Система противоэпидемиологической защиты должна быть такая же централизованная, как Государственная служба по чрезвычайным ситуациям", - заявил он, отметив, что отсутствие такой системы обойдется украинцам дороже, чем ее финансирование.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украине рано выходить из карантина из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19.

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