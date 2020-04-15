В Украине перенесли сроки призыва в армию
13:59, 15 апреля 2020Общество
150 0
Этой весной призыв в армию будет проводиться с мая по июль.
Призыв отсрочили до мая \ УНИАН
В Украине из-за карантина перенесли военный призыв на срочную службу в армию с апреля-мая на май-июль 2020 года.
Читайте такжеКрымчан просят сообщать о принудительном призыве в российскую армию
Соответствующее решение принял Кабинет министров, сообщил в Телеграмм-канале депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ об отсрочке военного призыва из-за пандемии коронавируса. Также глава государства снизил призывной возраст для мужчин с 20 до 18 лет.
Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Александр Сирский издал распоряжение, которым на время действия общенационального карантина в Украине временно отменили призыв граждан в армию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter