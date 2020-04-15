В Украине перенесли сроки призыва в армию

Этой весной призыв в армию будет проводиться с мая по июль.

В Украине из-за карантина перенесли военный призыв на срочную службу в армию с апреля-мая на май-июль 2020 года.

Читайте такжеКрымчан просят сообщать о принудительном призыве в российскую армию

Соответствующее решение принял Кабинет министров, сообщил в Телеграмм-канале депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ об отсрочке военного призыва из-за пандемии коронавируса. Также глава государства снизил призывной возраст для мужчин с 20 до 18 лет.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Александр Сирский издал распоряжение, которым на время действия общенационального карантина в Украине временно отменили призыв граждан в армию.