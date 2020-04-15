"Не надо идти в церковь или на пикники": Кличко призывает киевлян отпраздновать Пасху дома

Мэр Киева просит не быть легкомысленными.

Киевский городской голова Виталий Кличко призывает киевлян оставаться дома на Пасхальные праздники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

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"Я еще раз обращаюсь ко всем: оставайтесь дома на Пасхальные праздники. Не надо идти в церковь, в гости или на пикники. Вирус в городе, распространяется, в больницах все больше больных. Поймите это и не будьте легкомысленными" - подчеркнул мэр.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 61 киевлянина. Один случай - летальный. Всего в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

В Украине по состоянию на утро 15 апреля 3 764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки выявили 392 новых зараженных.