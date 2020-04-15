"Не надо идти в церковь или на пикники": Кличко призывает киевлян отпраздновать Пасху дома
Киевский городской голова Виталий Кличко призывает киевлян оставаться дома на Пасхальные праздники.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.
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"Я еще раз обращаюсь ко всем: оставайтесь дома на Пасхальные праздники. Не надо идти в церковь, в гости или на пикники. Вирус в городе, распространяется, в больницах все больше больных. Поймите это и не будьте легкомысленными" - подчеркнул мэр.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 61 киевлянина. Один случай - летальный. Всего в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
В Украине по состоянию на утро 15 апреля 3 764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки выявили 392 новых зараженных.
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