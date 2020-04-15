"Многие бы возненавидели": главный санврач рассказал, почему церкви не закрыли на карантин

Виктор Ляшко отметил, что попытка повлиять на посещение церквей силовыми методами привела бы к столкновениям.

Во время встреч с церковным руководством власти убеждали их в целесообразности закрытия или ограничения доступа в церковь на время службы, чтобы сократить инфицирование общества.

Об этом Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал в интервью Новому времени.

"И что показало нам это Вербное воскресенье? Большая часть прислушалась. Нарушения были, но бессистемные. То, что люди собирались возле церквей, - тут повлиять можно разве что силовыми методами. А если бы начали влиять силовыми методами, то произошли бы столкновения", - говорит Ляшко.

Он отметил, что как главный санврач страны, "запретил и закрыл все, где есть возможность для массового скопления населения".

Отвечая на реплику журналиста о том, что, согласно последним соцопросам, многие украинцы поддержали бы его в этом решении, Ляшко сказал: "но многие бы возненавидели еще больше".

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Ляшко также призвал украинцев отпраздновать Пасху дома и отказаться от поездок к родственникам.

"Сейчас главное - самоизолироваться. Я призываю всех отпраздновать Пасху дома. Не ехать к своим родителям. Даже если рушатся вековые традиции. В это конкретное время это нужно сделать. (...) Есть возможность вынести паску, и святой отец посвятит ее на улице, возле дома. Главное подойти рационально", - добавил Ляшко.

Также он объяснил, почему был введен запрет на массовое скопление людей.

"Потому что в массовых скоплениях, особенно в закрытых помещениях, наибольшая вероятность распространения инфекционных болезней, которые передаются воздушным и воздушно-капельным путем. Поэтому все наши карантинные мероприятия направлены на разрыв этой передачи. Мы установили определенные правила посещения заведений первой необходимости: супермаркетов, аптек. Чтобы не было больше одного человека на площади 10 кв. м.", - говорит Ляшко.

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