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Коронавирус и оккупация: британский эксперт рассказал, как пострадает Донбасс от COVID-19

03:40, 15 апреля 2020
Общество
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Иллюстрация REUTERS

Больше всего пострадать от коронавируса могут оккупированные территории Донбасса - система здравоохранения региона значительно деградировала, а большая часть населения - пенсионеры, которые уязвимы к заболеванию.

Об этом пишет британский журналист и исследователь Томас де Ваал в исследовании "Восточная Украина и коронавирус", передает 24 канал.

По его данным, российские наемники продолжают распространять ложную информацию о количестве инфицированных.

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"Эти регионы (Донецкий и Луганский - ред.), а также и часть подконтрольных правительству территорий, где ситуация несколько лучше, имеют коктейль из трех проблем, которые делают их особенно уязвимыми относительно худших последствий пандемии", - отмечает он.

В исследовании также говорится, что 36% населения ОРДЛО – это пенсионеры, многие из которых имеют большие проблемы со здоровьем. За годы российской оккупации регион покинули около 1,5 тысячи медиков.

Как сообщал УНИАН, оккупанты не планируют отменять парад на 9 мая в Донецке, несмотря на пандемию.

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