Причащали с одной ложечки: в Днепре возле храма вырыли траншею (фото)

Заместитель мэра Днепра иронично и не только отреагировал на нарушение карантинных ограничений священнослужителями.

В Днепре возле одного их храмов, расположенных на улице Михаила Аверьяновича Паникахи, где в прошлое воскресенье в нарушение постановления городского совета причащали с одной ложки около 300 местных жителей, вырыли ров.

Читайте такжеМосковский патриархат призывает обниматься и причащаться, чтобы побороть коронавирусОб этом у себя на странице в Facebook написал заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

«Чудны дела твои, Господи!... Один из служителей культа (не путать с священнослужителями) видимо согласно уставу или штатному расписанию МП, принял решение о проведении массового мероприятия в нарушении постановления городского совета. В этом мероприятии, произошедшим в это воскресенье, действо заключалось в следующем: служитель культа, при большом собрании людей с использованием одной ложки и одного чана на всех, наполнял уста и ротовые полости благочестивых и кротких мирян. Одной и той же ложкой, с одной и то же бадьи. 300 человек», – написал он.

При этом заместитель мэра Днепра напомнил о распространении инфекции и иронично отметил, что на него «снизошел дух».

«Да, технический дух водоканала. Дух сообщил мне, что скорее всего, вдоль этого храма, на глубине полутора метров, замироточила холоднокатаная труба диаметром 150 миллиметров. Токмо из намерений благих и побуждений праведных, я принял решение раскопать эту трубу дабы отделить зерна от плевел. Истинно говорю Вам, пришлось вырыть траншею вдоль въезда и входов в данное заведение. И тут начали происходить дела совершенно непонятные, если не сказать более – бесовские! В вырытой траншее, был обнаружен снаряд времен второй мировой войны! Представляете?!» – отметил он.

По его словам, на данный момент эта траншея ограждена: «Работает ГСЧС. Будем внимательно обследовать всю территорию, возможно даже до второго пришествия Христа».

При этом чиновник призвал представителей всех конфессий, воздержатся от проведения массовых мероприятий на период карантина.

Ранее УНИАН сообщал, что нарушение карантина во время богослужений на Вербное воскресенье зафиксировали в семи областях.