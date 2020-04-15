В Украине количество ежедневных тестирований на COVID-19 увеличено втрое – Зеленский

По словам президента, тестирования важны, поскольку своевременное выявление коронавируса помогает остановить его распространение и спасает жизнь украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране количество ежедневных тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 увеличено втрое.

Об этом он сказал в своем видеообращении, размещенном на странице Офиса президента в Facebook.

«Сегодня мы наращиваем количество тестирований на коронавирус. Сейчас количество ежедневных тестов увеличено втрое. Это очень важно, ведь своевременное выявление вируса помогает остановить его распространение и спасает жизни украинский», - заявил он.

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Именно поэтому Зеленский призывает всех граждан: «Если вы контактировали с больным или имеете признаки ОРВИ - обращайтесь к семейному врачу. Если у вас его нет - в скорую помощь. Заболеть COVID-19 - не стыдно. Пожалуйста, не бойтесь. И тем более, не думайте, что как-то оно само обойдется. Обращайтесь к врачу и проходите тестирование».

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 14 апреля зафиксировано 3 тысячи 372 случая коронавирусной болезни. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 98 человек, из них 51 мужчина и 47 женщин. В общем 119 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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