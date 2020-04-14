Въезд по пропускам: оккупанты закрывают Севастополь из-за коронавируса
Оккупационные власти Севастополя решили закрыть город для недопущения распространения коронавируса - попасть в него можно будет только по пропускам.
Об этом сообщается на сайте так называемого "правительства" города.
Ужесточение контроля решили ввести после того, как в Севастополе на текущей неделе подтвердили еще два случая коронавируса.
"Вчера я ввел наиболее жесткий режим: обязательный паспортный контроль на въезде. И въезд, и выезд теперь по рабочим пропускам. С завтрашнего дня никого впускать и выпускать без пропусков не будут", - заявил назначенный Кремлем "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.
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Отмечается, что людей с высокой температурой будут сразу направлять в городскую больницу №9 или в инфекционную больницу – в зависимости от показаний.
На всех въездах в город установлены пункты пропуска, на которых медики измеряют температуру гражданам. Также проводится составление админпротоколов и анкетирование.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 14 апреля оккупационные власти полуострова сообщили о 340 выявленных случаях заражения, из них 8 - в Севастополе.
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