Зеленский об эпидемии коронавируса: для Украины 20-е числа апреля будут ключевыми

Президент отметил стабилизацию ситуации с COVID-19 в стране, однако «расслабляться рано и опасно».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Украины 20-е числа апреля будут ключевыми в вопросе противодействия эпидемии коронавируса.

Об этом он заявил в своем видеообращении, размещенном на странице Офиса президента в Facebook.

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«Анализируя статистику заболевших в Украине в последние дни, можно отметить определенную стабилизацию. Резкого скачка не произошло - и благодаря сознательности граждан, придерживающихся самоизоляции. И это следует продолжать. Должны четко осознать: расслабляться рано. Расслабляться очень опасно», - заявил он.

«Если Италия и Испания уже прошли или проходят пик эпидемии, то у нас впереди ключевой определяющий период – это именно 20-е числа апреля», - подчеркнул глава государства.

Именно поэтому, по словам президента, очень важно каждому украинцу на Пасху оставаться дома.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 14 апреля зафиксированы 3 тыс. 372 случаи коронавирусной болезни. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 98 человек, из них 51 мужчина и 47 женщин. Всего 119 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.