Здоровье близких и экономические последствия карантина: социологи выяснили, что больше всего беспокоит украинцев

54% респондентов больше опасаются финансовых трудностей, чем эпидемии коронавируса.

Сейчас украинцев больше всего беспокоят такие вопросы, как здоровье близких, рост цен на продукты и финансовые трудности.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Оценка успешности власти и реакция общества на эпидемию коронавирус и политические события в Украине", проведенного Киевским международным институтом социологии с 7 по 11 апреля.

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Отмечается, что говоря о проблемах и сложностях, которые их сейчас беспокоят, респонденты чаще всего называли следующие (можно было выбрать до 3 ответов): переживают за здоровье близких - 36%; сильно выросли цены на продукты питания - 29%; возникли финансовые трудности - 26%; сложно купить средства индивидуальной защиты: маску, перчатки, жидкость для дезинфекции - 20%.

Опасаются, что не смогут получить медицинскую помощь в случае необходимости, 20% опрошенных; респондент сам (сама) боится заболеть - 13%; постоянно переживает из-за неопределенности ситуации - 13%; сложно сидеть дома и не выходить на улицу - 12%; требуется поехать в другой населенный пункт, а транспорт не ходит - 11%; нужно ездить на работу, а общественный транспорт почти не работает - 10%; респондента отправили в неоплачиваемый отпуск - 5%; респонденту грозит потеря работы - 5%; стало сложно вести свою предпринимательскую деятельность - 5%; возникли сложности с покупкой продуктов питания и необходимых в быту вещей - 4%.

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Кроме того, тем респондентам, кто имеет работу, и является наемным работником, ставился вопрос о том, не возникло ли у них следующих сложностей на работе (можно было выбрать все подходящие ответы): невыплата зарплаты - 4% (в марте - 3%), предложили уйти в неоплачиваемый отпуск - 17% (в марте - 12%); предложили уволиться по сокращению - 2% (в марте - 2%); предложили согласиться на снижение зарплаты - 6% (в марте 6%); у 74% занятых ни одной из этих проблем пока не возникало (в марте - 74%).

"54% респондентов больше опасаются экономических последствий от введения карантина, чем эпидемии коронавируса (в марте - 43%), 26% больше опасаются эпидемии коронавируса в Украине (в марте - 34%), 13% не опасаются ли ни первого, ни второго, считая, что ситуация нормализуется в течение 1-2 месяцев (в марте - 14%)", - рассказали социологи.

*** Опрос проведен методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 2 тысячи интервью. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины (старше 18 лет). В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины, - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.