Кличко ответил, при каких условиях и когда ослабят карантин в Киеве

Если же количество инфицированных коронавирусом будет расти, то ограничения могут усилить.

Власти Киева после Пасхальных праздников готовы рассмотреть вопрос об ослаблении карантинных мероприятий, если количество больных коронавирусом начнет уменьшаться.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Украина-24».

По его словам, сейчас столичные власти разрабатывают программу постепенного выхода из режима строгих ограничений.

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«Воплощение этого плана напрямую зависит от того, каким будет количество больных после Пасхи. Наша главная задача - не допустить вспышки заболевания. И мы делаем все возможное, чтобы остановить распространение вируса», - отметил городской голова.

По словам Кличко, если количество больных через неделю после Пасхальных праздников будет снижаться, власти столицы будут рассматривать вопрос об ослаблении ограничительных мер. Если же количество инфицированных будет расти - ограничения могут усилить.

Также Кличко прокомментировал информацию некоторых СМИ о том, что пик заболеваемости в столице ожидают 24 апреля.

«Я общался со многими эпидемиологами, в том числе и с директором известного в мире Института имени Роберта Коха. И я просил просчитать, когда Украина и, в частности Киев, может достичь пика заболеваемости. Так вот, он сказал, что у него нет ответа на этот вопрос. И подчеркнул, что главное, по его мнению, - мы сможем пройти так называемый пик распространения болезни без коллапса медицинской системы, если будем придерживаться введенных правил», - подчеркнул Кличко.